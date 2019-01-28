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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7942794379447945
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:36

  Mutabor написав:Коллеги, подскажите плиз, как сейчас правильно сделать перевод СЭП по реквизитам картсчета 2625 в Альфе? Сделал в час дня платеж, в Альфе нет. Форму заполнял ту, что новая. В Альфу через транзитник.

Дата валютування у квитанції яка?
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klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:50

  klug написав:
  Mutabor написав:Коллеги, подскажите плиз, как сейчас правильно сделать перевод СЭП по реквизитам картсчета 2625 в Альфе? Сделал в час дня платеж, в Альфе нет. Форму заполнял ту, что новая. В Альфу через транзитник.

Дата валютування у квитанції яка?



Спасибо за наводку. Валютування 29.01, хоть и принят 28.01 в 13:15. Приват придерживать похоже стал... :-(
Mutabor
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:16

Re: Приватбанк

-rx- написав:Сегодня массовые сбои в оплатах терминалами приватовских и абанковских карт разных банков. Обещают в течении суток вернуть все отклоненные транзакции, которые списали. Завтра будем посмотреть.

"Приватовских карт разных банков" это как?
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:34

Re: Приватбанк

..он уже отлучен от сиськи матери )
  Flamingo написав:Ну а там все же зависит от того как крэзоид это все учел.
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  #<1 ... 7942794379447945
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