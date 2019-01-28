Дата валютування у квитанції яка?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 січ, 2019 21:36
Дата валютування у квитанції яка?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 28 січ, 2019 21:50
Спасибо за наводку. Валютування 29.01, хоть и принят 28.01 в 13:15. Приват придерживать похоже стал...
Додано: Пон 28 січ, 2019 22:16
Re: Приватбанк
"Приватовских карт разных банков" это как?
Додано: Пон 28 січ, 2019 22:34
Re: Приватбанк
..он уже отлучен от сиськи матери )
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