Дата валютування у квитанції яка?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 січ, 2019 21:36
Дата валютування у квитанції яка?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 28 січ, 2019 21:50
Спасибо за наводку. Валютування 29.01, хоть и принят 28.01 в 13:15. Приват придерживать похоже стал...
Додано: Пон 28 січ, 2019 22:16
Re: Приватбанк
"Приватовских карт разных банков" это как?
Додано: Пон 28 січ, 2019 22:34
Re: Приватбанк
..он уже отлучен от сиськи матери )
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Додано: Пон 28 січ, 2019 23:47
Додано: Вів 29 січ, 2019 00:06
Re: Приватбанк
Затрахал этот козероид, при переводе денег другим клиентам банка перестал показывать ФИО получателя.
Читал на ветке, что такое происходит, если набирать номер карты при переводе, но деньги не отсылать. Типа, подозрительно.
Но я блин, пересылаю деньги одним и тем же людям уже лет пять. С какого перепугу он меня в подозрительные клиенты записал? Эта "тварь" ни моих родных не показывает, ни чужих людей. Пересылал сегодня 628 грн, новому человеку. Опять таже хрень. А если ошибёшься?
Короче, чем быстрее от этого недоразумения откажутся, тем лучше.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 29 січ, 2019 00:09
Так він вже достатньо довгий час відправляє на наступний день. Схоже, що при переході на нову форму стався короткочасний "технічний збій" і вони відправляли день у день - тепер виправились.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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