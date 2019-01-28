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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7942794379447945
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:36

  Mutabor написав:Коллеги, подскажите плиз, как сейчас правильно сделать перевод СЭП по реквизитам картсчета 2625 в Альфе? Сделал в час дня платеж, в Альфе нет. Форму заполнял ту, что новая. В Альфу через транзитник.

Дата валютування у квитанції яка?
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klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:50

  klug написав:
  Mutabor написав:Коллеги, подскажите плиз, как сейчас правильно сделать перевод СЭП по реквизитам картсчета 2625 в Альфе? Сделал в час дня платеж, в Альфе нет. Форму заполнял ту, что новая. В Альфу через транзитник.

Дата валютування у квитанції яка?



Спасибо за наводку. Валютування 29.01, хоть и принят 28.01 в 13:15. Приват придерживать похоже стал... :-(
Mutabor
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:16

Re: Приватбанк

-rx- написав:Сегодня массовые сбои в оплатах терминалами приватовских и абанковских карт разных банков. Обещают в течении суток вернуть все отклоненные транзакции, которые списали. Завтра будем посмотреть.

"Приватовских карт разных банков" это как?
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:34

Re: Приватбанк

..он уже отлучен от сиськи матери )
  Flamingo написав:Ну а там все же зависит от того как крэзоид это все учел.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:47

  Flamingo написав:Ну а там все же зависит от того как крэзоид это все учел.
  -VICTOR- написав:..он уже отлучен от сиськи матери )

Вы из будущего? :) В настоящем - "отлучить" еще только планируют
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 00:06

Re: Приватбанк

Затрахал этот козероид, при переводе денег другим клиентам банка перестал показывать ФИО получателя.
Читал на ветке, что такое происходит, если набирать номер карты при переводе, но деньги не отсылать. Типа, подозрительно.
Но я блин, пересылаю деньги одним и тем же людям уже лет пять. С какого перепугу он меня в подозрительные клиенты записал? Эта "тварь" ни моих родных не показывает, ни чужих людей. Пересылал сегодня 628 грн, новому человеку. Опять таже хрень. А если ошибёшься?
Короче, чем быстрее от этого недоразумения откажутся, тем лучше.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 00:09

  Mutabor написав:
  klug написав:
  Mutabor написав:Коллеги, подскажите плиз, как сейчас правильно сделать перевод СЭП по реквизитам картсчета 2625 в Альфе? Сделал в час дня платеж, в Альфе нет. Форму заполнял ту, что новая. В Альфу через транзитник.

Дата валютування у квитанції яка?



Спасибо за наводку. Валютування 29.01, хоть и принят 28.01 в 13:15. Приват придерживать похоже стал... :-(

Так він вже достатньо довгий час відправляє на наступний день. Схоже, що при переході на нову форму стався короткочасний "технічний збій" і вони відправляли день у день - тепер виправились.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 01:03

  Flamingo написав:
  Flamingo написав:Ну а там все же зависит от того как крэзоид это все учел.
  -VICTOR- написав:..он уже отлучен от сиськи матери )

Вы из будущего? :) В настоящем - "отлучить" еще только планируют

нет из сегодняшнего )...делаю вывод по тому что я забыл что такое "сделайте селфи" , позвоните нам что бы ваш платеж был отправлен и тому подобные вещи...хотя...возможно это подразделение "гестапо" помножили практически на ноль :wink:
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