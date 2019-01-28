Додано: Вів 29 січ, 2019 00:06

Затрахал этот козероид, при переводе денег другим клиентам банка перестал показывать ФИО получателя.

Читал на ветке, что такое происходит, если набирать номер карты при переводе, но деньги не отсылать. Типа, подозрительно.

Но я блин, пересылаю деньги одним и тем же людям уже лет пять. С какого перепугу он меня в подозрительные клиенты записал? Эта "тварь" ни моих родных не показывает, ни чужих людей. Пересылал сегодня 628 грн, новому человеку. Опять таже хрень. А если ошибёшься?

Короче, чем быстрее от этого недоразумения откажутся, тем лучше.

Кто не пьёт, тот не рискует.