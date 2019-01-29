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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7943794479457946
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 17:47

Новая акция: тикеты в синематографический театр за расчеты картой ПБ. Ну если повезет, конечно :)
https://promos.privatbank.ua/ua/daruyemo-kvytky-na-film
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Против Косы, Клоуна, Палковводца.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:02

Шаблон СЭПа на Универсал на компе перестал работать, в моб. приложении ошибка не выскакивает. Можно отправить через приложение или не факт, что дойдет?
ishvara
 
Повідомлень: 1359
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 23:11

Сориентируйте, пожалуйста, в Чехии в супермаркетах покупать лучше - с гривневой банковской карты или евровой? Или особо значения не имеет и подводных камней нету в любом случае?
GRooVal
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