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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7943794479457946
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 17:47

Новая акция: тикеты в синематографический театр за расчеты картой ПБ. Ну если повезет, конечно :)
https://promos.privatbank.ua/ua/daruyemo-kvytky-na-film
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:02

Шаблон СЭПа на Универсал на компе перестал работать, в моб. приложении ошибка не выскакивает. Можно отправить через приложение или не факт, что дойдет?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 23:11

Сориентируйте, пожалуйста, в Чехии в супермаркетах покупать лучше - с гривневой банковской карты или евровой? Или особо значения не имеет и подводных камней нету в любом случае?
GRooVal
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 00:52

  GRooVal написав:Сориентируйте, пожалуйста, в Чехии в супермаркетах покупать лучше - с гривневой банковской карты или евровой? Или особо значения не имеет и подводных камней нету в любом случае?

З гривневої або доларової. На терміналі завжди вибирати крони.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 09:21

вопрос по ОЧ

Подскажите, люди добрые,
если есть покупка по ОЧ, осталось выплатить 20 платежей по 100грн,
и я нажму погасить досрочно, но изменю сумму 2000грн на 1000грн?
Погасятся:
1. ближайшие 10 платежей по 100грн
2. последние 10 платежей по 100грн
3. все 20 платежей по 50грн
4. такое не возможно будет отказ
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 09:59

Они считают что это они договорились :)))

:mrgreen: https://minfin.com.ua/2019/01/30/36544211/
Я плакалЪ :mrgreen:
Flamingo
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  #<1 ... 7943794479457946
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