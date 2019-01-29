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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 січ, 2019 17:47
Новая акция: тикеты в синематографический театр за расчеты картой ПБ. Ну если повезет, конечно
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Против Косы, Клоуна, Палковводца.
Додано: Вів 29 січ, 2019 21:02
Шаблон СЭПа на Универсал на компе перестал работать, в моб. приложении ошибка не выскакивает. Можно отправить через приложение или не факт, что дойдет?
Додано: Вів 29 січ, 2019 23:11
Сориентируйте, пожалуйста, в Чехии в супермаркетах покупать лучше - с гривневой банковской карты или евровой? Или особо значения не имеет и подводных камней нету в любом случае?
Додано: Сер 30 січ, 2019 00:52
З гривневої або доларової. На терміналі завжди вибирати крони.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 30 січ, 2019 09:21
вопрос по ОЧ
Подскажите, люди добрые,
если есть покупка по ОЧ, осталось выплатить 20 платежей по 100грн,
и я нажму погасить досрочно, но изменю сумму 2000грн на 1000грн?
Погасятся:
1. ближайшие 10 платежей по 100грн
2. последние 10 платежей по 100грн
3. все 20 платежей по 50грн
4. такое не возможно будет отказ
ВВХ - ПНХ!
Додано: Сер 30 січ, 2019 09:59
Они считают что это они договорились :)))
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