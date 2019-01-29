Driver написав:Коллеги, проконсультируйте, плз, по такому вопросу.
В феврале заканчивается срок действия КДВ (голд именная).
1. (зная Приватбанк) Заблокируется ли карта после окончания срока? 2. Менять карту надо в начале месяца, или в конце? 3. Нет ли подводных камней, если я хочу заменить именную КДВ на неименную? 4. Есть ли в наличии неименные КДВ голд с пейпассом? (Киев) 5. Отправится ли с этой карты СЭП в феврале?
1. Через три месяца точно блокируется, имею опыт )) 2. Менял по-разному, непринципиально. 3. Не думаю, что будут проблемы. 4. не в курсе 5. Почему нет? С момента активации можно пользоваться.
Востаннє редагувалось ishvara в Сер 30 січ, 2019 13:53, всього редагувалось 2 разів.
Driver, можно в отделении банка получить пустую болванку КДВ и активировать её самому в банкомате ПриватБанка. Болванку можно получить без очереди. Активировать болванку через банкомат (путем замены ПИН кода на новой карте, старую карту необходимо иметь в наличии) можно на протяжении 3-месяцев после истечения срока действия карты, которую будите активировать.