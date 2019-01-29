Приватбанк
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Додано: Сер 30 січ, 2019 13:49
Driver написав:
Коллеги, проконсультируйте, плз, по такому вопросу.
В феврале заканчивается срок действия КДВ (голд именная).
1. (зная Приватбанк) Заблокируется ли карта после окончания срока?
2. Менять карту надо в начале месяца, или в конце?
3. Нет ли подводных камней, если я хочу заменить именную КДВ на неименную?
4. Есть ли в наличии неименные КДВ голд с пейпассом? (Киев)
5. Отправится ли с этой карты СЭП в феврале?
1. Через три месяца точно блокируется, имею опыт ))
2. Менял по-разному, непринципиально.
3. Не думаю, что будут проблемы.
4. не в курсе
5. Почему нет? С момента активации можно пользоваться.
Востаннє редагувалось
ishvara
в Сер 30 січ, 2019 13:53, всього редагувалось 2 разів.
ishvara
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Додано: Сер 30 січ, 2019 13:51
Driver написав:
1. (зная Приватбанк) Заблокируется ли карта после окончания срока?
З попереднього досвіду ще місяць по закінченню терміну карта повноцінно функціонує.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Додано: Сер 30 січ, 2019 13:57
Да. Забыл самое главное.
Эта КДВ у меня зряплатная. Имеет ли смысл ли нести в бухгалтерию номер новой карты, или всё будет нормально приходить и со старым?
Driver
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Додано: Сер 30 січ, 2019 14:00
Driver, можно в отделении банка получить пустую болванку КДВ и активировать её самому в банкомате ПриватБанка. Болванку можно получить без очереди.
Активировать болванку через банкомат (путем замены ПИН кода на новой карте, старую карту необходимо иметь в наличии) можно на протяжении 3-месяцев после истечения срока действия карты, которую будите активировать. Также это можно сделать и через Приват24.
MASolomko
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Додано: Сер 30 січ, 2019 14:01
Driver Буде приходити, неодноразво міняв КДВ, рахунок то залишається.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Додано: Сер 30 січ, 2019 14:02
Driver написав:
Имеет ли смысл ли нести в бухгалтерию номер новой карты, или всё будет нормально приходить и со старым?
Если сделать перевыпуск получиться самому через банкомат или Приват24, то номер новой карты бухгалтерии можно не сообщать.
Ой+ написав:
...рахунок то залишається.
У мене була картка, по якій змінився рахунок.
MASolomko
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Додано: Сер 30 січ, 2019 17:00
господа скажите, что-то я не пойму - это новый сэп там есть какой то регламент? до скольки надо отправить чтоб пришло день в день? по вашему опыту?
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IMPRINTER
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Додано: Сер 30 січ, 2019 17:18
MASolomko написав:
ь болванку через банкомат (путем замены ПИН кода на новой карте, старую карту необходимо иметь в наличии)
Ой не везде дают болванки, мало где их можно получить
demichh
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Додано: Сер 30 січ, 2019 17:33
IMPRINTER написав:
господа скажите, что-то я не пойму - это новый сэп там есть какой то регламент? до скольки надо отправить чтоб пришло день в день? по вашему опыту?
Ни во сколько
Отправляют на следующий день в любом случае. Набил сегодня с 7:30 утра, дата списания завтра. Я такое видел только в жесткие 14-15 года.... Не ожидал от привата.
Mutabor
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Додано: Сер 30 січ, 2019 17:43
IMPRINTER написав:
господа скажите, что-то я не пойму - это новый сэп там есть какой то регламент? до скольки надо отправить чтоб пришло день в день? по вашему опыту?
Это был глюк возврата к онлайн при вводе новой формы.
Ща вроде опять вернули отправку следующим днем.
curiousobro
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