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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7945794679477948>
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:49

  Driver написав:Коллеги, проконсультируйте, плз, по такому вопросу.

В феврале заканчивается срок действия КДВ (голд именная).

1. (зная Приватбанк) Заблокируется ли карта после окончания срока?
2. Менять карту надо в начале месяца, или в конце?
3. Нет ли подводных камней, если я хочу заменить именную КДВ на неименную?
4. Есть ли в наличии неименные КДВ голд с пейпассом? (Киев)
5. Отправится ли с этой карты СЭП в феврале?


1. Через три месяца точно блокируется, имею опыт ))
2. Менял по-разному, непринципиально.
3. Не думаю, что будут проблемы.
4. не в курсе
5. Почему нет? С момента активации можно пользоваться.
Востаннє редагувалось ishvara в Сер 30 січ, 2019 13:53, всього редагувалось 2 разів.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:51

Re: Приватбанк

  Driver написав:1. (зная Приватбанк) Заблокируется ли карта после окончания срока?


З попереднього досвіду ще місяць по закінченню терміну карта повноцінно функціонує.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:57

Да. Забыл самое главное. :D

Эта КДВ у меня зряплатная. Имеет ли смысл ли нести в бухгалтерию номер новой карты, или всё будет нормально приходить и со старым?
Driver
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:00

Re: Приватбанк

Driver, можно в отделении банка получить пустую болванку КДВ и активировать её самому в банкомате ПриватБанка. Болванку можно получить без очереди.
Активировать болванку через банкомат (путем замены ПИН кода на новой карте, старую карту необходимо иметь в наличии) можно на протяжении 3-месяцев после истечения срока действия карты, которую будите активировать.

Также это можно сделать и через Приват24.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:01

Driver Буде приходити, неодноразво міняв КДВ, рахунок то залишається.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:02

Re: Приватбанк

  Driver написав:Имеет ли смысл ли нести в бухгалтерию номер новой карты, или всё будет нормально приходить и со старым?
Если сделать перевыпуск получиться самому через банкомат или Приват24, то номер новой карты бухгалтерии можно не сообщать.

  Ой+ написав:...рахунок то залишається.
У мене була картка, по якій змінився рахунок.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:00

господа скажите, что-то я не пойму - это новый сэп там есть какой то регламент? до скольки надо отправить чтоб пришло день в день? по вашему опыту?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:18

Re: Приватбанк

  MASolomko написав:ь болванку через банкомат (путем замены ПИН кода на новой карте, старую карту необходимо иметь в наличии)

Ой не везде дают болванки, мало где их можно получить :(
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:33

  IMPRINTER написав:господа скажите, что-то я не пойму - это новый сэп там есть какой то регламент? до скольки надо отправить чтоб пришло день в день? по вашему опыту?


Ни во сколько :( Отправляют на следующий день в любом случае. Набил сегодня с 7:30 утра, дата списания завтра. Я такое видел только в жесткие 14-15 года.... Не ожидал от привата.
Mutabor
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:43

  IMPRINTER написав:господа скажите, что-то я не пойму - это новый сэп там есть какой то регламент? до скольки надо отправить чтоб пришло день в день? по вашему опыту?

Это был глюк возврата к онлайн при вводе новой формы.
Ща вроде опять вернули отправку следующим днем.
curiousobro
 
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