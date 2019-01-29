curiousobro написав: IMPRINTER написав:
господа скажите, что-то я не пойму - это новый сэп там есть какой то регламент? до скольки надо отправить чтоб пришло день в день? по вашему опыту?
Это был глюк возврата к онлайн при вводе новой формы.
Ща вроде опять вернули отправку следующим днем.
даже сранья если отправить все равно на следующий?
вот гады.
но они немного и форму перепилили убрали несколько ненужных и абсурдных полей.
сделали чисто под оленя ... при чем после того как автоматически сформировалось назначение платежа - его можно как угодно править
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