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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7945794679477948
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:01

  curiousobro написав:
  IMPRINTER написав:господа скажите, что-то я не пойму - это новый сэп там есть какой то регламент? до скольки надо отправить чтоб пришло день в день? по вашему опыту?

Это был глюк возврата к онлайн при вводе новой формы.
Ща вроде опять вернули отправку следующим днем.


даже сранья если отправить все равно на следующий?
вот гады.
но они немного и форму перепилили убрали несколько ненужных и абсурдных полей.
сделали чисто под оленя ... при чем после того как автоматически сформировалось назначение платежа - его можно как угодно править
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:30

  IMPRINTER написав:даже сранья если отправить все равно на следующий?


так народ пошёл свинячий заводит п2п а выводит сепом)))
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 19:12

  uaprofi написав:
  IMPRINTER написав:даже сранья если отправить все равно на следующий?


так народ пошёл свинячий заводит п2п а выводит сепом)))

Хіба не для залучення таких "клієнтів" вони покращили тарифи на перекази через СЕП?
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 19:43

  IMPRINTER написав:, ... при чем после того как автоматически сформировалось назначение платежа - его можно как угодно править

я дописал свое, а они потом при формировании платежки обрубили назначение до 2-х строчек
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 13:22

Коллеги, помогите начинающему приватчику понять нюанс применения льготного периода для карты "Универсальной"

1 января использовал 10000 кредитных средств
1 февраля использовал еще 10000 кредитных средств
Сколько нужно погасить 25 февраля - 10000 или 20000?
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 13:25

  Камикадзе написав:Коллеги, помогите начинающему приватчику понять нюанс применения льготного периода для карты "Универсальной"

1 января использовал 10000 кредитных средств
1 февраля использовал еще 10000 кредитных средств
Сколько нужно погасить 25 февраля - 10000 или 20000?

10к до 25.02 и 10к до 25.03
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 13:26

  Камикадзе написав:Коллеги, помогите начинающему приватчику понять нюанс применения льготного периода для карты "Универсальной"

1 января использовал 10000 кредитных средств
1 февраля использовал еще 10000 кредитных средств
Сколько нужно погасить 25 февраля - 10000 или 20000?


25 февраля нужно погасить 10000 использованных в январе.
Февральские будете гасить уже в марте
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 13:28

  Камикадзе написав:Коллеги, помогите начинающему приватчику понять нюанс применения льготного периода для карты "Универсальной"

1 января использовал 10000 кредитных средств
1 февраля использовал еще 10000 кредитных средств
Сколько нужно погасить 25 февраля - 10000 или 20000?


Сам Приват розмалював на графіку

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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 13:38

  Камикадзе написав:Коллеги, помогите начинающему приватчику понять нюанс применения льготного периода для карты "Универсальной"

1 января использовал 10000 кредитных средств
1 февраля использовал еще 10000 кредитных средств
Сколько нужно погасить 25 февраля - 10000 или 20000?


кратко - до 25 числа текущего месяца нужно погасить задолженность, которая была на 00:00 первого числа текущего месяца.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 13:51

  curiousobro написав:до 25 числа текущего месяца нужно погасить задолженность, которая была на 00:00 первого числа текущего месяца.

до 25 числа текущего месяца нужно погасить задолженность, которая была на 00:00 первого числа ПРЕДЫДУЩЕГО месяца.
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