Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 січ, 2019 18:01
curiousobro написав: IMPRINTER написав:
господа скажите, что-то я не пойму - это новый сэп там есть какой то регламент? до скольки надо отправить чтоб пришло день в день? по вашему опыту?
Это был глюк возврата к онлайн при вводе новой формы.
Ща вроде опять вернули отправку следующим днем.
даже сранья если отправить все равно на следующий?
вот гады.
но они немного и форму перепилили убрали несколько ненужных и абсурдных полей.
сделали чисто под оленя ... при чем после того как автоматически сформировалось назначение платежа - его можно как угодно править
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Додано: Сер 30 січ, 2019 18:30
IMPRINTER написав:
даже сранья если отправить все равно на следующий?
так народ пошёл свинячий заводит п2п а выводит сепом)))
uaprofi
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Додано: Сер 30 січ, 2019 19:12
uaprofi написав: IMPRINTER написав:
даже сранья если отправить все равно на следующий?
так народ пошёл свинячий заводит п2п а выводит сепом)))
Хіба не для залучення таких "клієнтів" вони покращили тарифи на перекази через СЕП?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Сер 30 січ, 2019 19:43
IMPRINTER написав:
, ... при чем после того как автоматически сформировалось назначение платежа - его можно как угодно править
я дописал свое, а они потом при формировании платежки обрубили назначение до 2-х строчек
J
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Додано: Чет 31 січ, 2019 13:22
Коллеги, помогите начинающему приватчику понять нюанс применения льготного периода для карты "Универсальной"
1 января использовал 10000 кредитных средств 1 февраля использовал еще 10000 кредитных средств Сколько нужно погасить 25 февраля - 10000 или 20000?
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
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Додано: Чет 31 січ, 2019 13:25
Камикадзе написав:
Коллеги, помогите начинающему приватчику понять нюанс применения льготного периода для карты "Универсальной"
1 января использовал 10000 кредитных средств
1 февраля использовал еще 10000 кредитных средств
Сколько нужно погасить 25 февраля - 10000 или 20000?
10к до 25.02 и 10к до 25.03
Vint
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Додано: Чет 31 січ, 2019 13:26
Камикадзе написав:
Коллеги, помогите начинающему приватчику понять нюанс применения льготного периода для карты "Универсальной"
1 января использовал 10000 кредитных средств
1 февраля использовал еще 10000 кредитных средств
Сколько нужно погасить 25 февраля - 10000 или 20000?
25 февраля нужно погасить 10000 использованных в январе.
Февральские будете гасить уже в марте
ramaz
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Додано: Чет 31 січ, 2019 13:28
Камикадзе написав:
Коллеги, помогите начинающему приватчику понять нюанс применения льготного периода для карты "Универсальной"
1 января использовал 10000 кредитных средств
1 февраля использовал еще 10000 кредитных средств
Сколько нужно погасить 25 февраля - 10000 или 20000?
Сам Приват розмалював на графіку
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https://privatbank.ua/kak
greenozon
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Додано: Чет 31 січ, 2019 13:38
Камикадзе написав:
Коллеги, помогите начинающему приватчику понять нюанс применения льготного периода для карты "Универсальной"
1 января использовал 10000 кредитных средств
1 февраля использовал еще 10000 кредитных средств
Сколько нужно погасить 25 февраля - 10000 или 20000?
кратко - до 25 числа текущего месяца нужно погасить задолженность, которая была на 00:00 первого числа текущего месяца.
curiousobro
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Додано: Чет 31 січ, 2019 13:51
curiousobro написав:
до 25 числа текущего месяца нужно погасить задолженность, которая была на 00:00 первого числа текущего месяца.
до 25 числа текущего месяца нужно погасить задолженность, которая была на 00:00 первого числа ПРЕДЫДУЩЕГО месяца.
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html
mustbe
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