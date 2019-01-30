Двойственные ощущения: приват без дополнительных пинков заплатил КБ по Гугл пею и за перевод маниграм
Но, второй перевод был на кдв и он не 100 грн, а 99.99, видимо, чтобы я не пошел в банкомат
Пришлось тропинкой на Коко их забрать)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 січ, 2019 14:17
Re: Приватбанк
Двойственные ощущения: приват без дополнительных пинков заплатил КБ по Гугл пею и за перевод маниграм
Но, второй перевод был на кдв и он не 100 грн, а 99.99, видимо, чтобы я не пошел в банкомат
Пришлось тропинкой на Коко их забрать)
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Додано: Чет 31 січ, 2019 15:14
Если взять февраль как текущий месяц, то:
- у меня
До 25 февраля нужно погасить задолженность, которая была на 00:00 1-го февраля.
На 00:00 1го января было 0
На 00:00 1го февраля было -10000
Значит нужно до 25 го февраля погасить 10000.
И это правильно.
- у вас
До 25 февралянужно погасить задолженность, которая была на 00:00 1-го января.
На 00:00 1го января было 0
На 00:00 1го февраля было -10000
По вашему значит нужно до 25 го февраля погасить 0.
И это влёт.
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