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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7946794779487949
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:17

Re: Приватбанк

Двойственные ощущения: приват без дополнительных пинков заплатил КБ по Гугл пею и за перевод маниграм
Но, второй перевод был на кдв и он не 100 грн, а 99.99, видимо, чтобы я не пошел в банкомат

Пришлось тропинкой на Коко их забрать)
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:14

  mustbe написав:
  curiousobro написав:до 25 числа текущего месяца нужно погасить задолженность, которая была на 00:00 первого числа текущего месяца.

до 25 числа текущего месяца нужно погасить задолженность, которая была на 00:00 первого числа ПРЕДЫДУЩЕГО месяца.


Если взять февраль как текущий месяц, то:
- у меня
До 25 февраля нужно погасить задолженность, которая была на 00:00 1-го февраля.
На 00:00 1го января было 0
На 00:00 1го февраля было -10000
Значит нужно до 25 го февраля погасить 10000.
И это правильно.

- у вас
До 25 февралянужно погасить задолженность, которая была на 00:00 1-го января.
На 00:00 1го января было 0
На 00:00 1го февраля было -10000
По вашему значит нужно до 25 го февраля погасить 0.
И это влёт.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:54

подскажите как быстро зачисляется входящий СЕП на карту
?
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 16:14

  J написав:подскажите как быстро зачисляется входящий СЕП на карту
?

У меня сегодня из Сбербанка зашёл за час с небольшим. Отправлен в 14 час , зачислен на карту в 15-20.
Oktawa
 
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  #<1 ... 7946794779487949
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