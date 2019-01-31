curiousobro написав:до 25 числа текущего месяца нужно погасить задолженность, которая была на 00:00 первого числа текущего месяца.
до 25 числа текущего месяца нужно погасить задолженность, которая была на 00:00 первого числа ПРЕДЫДУЩЕГО месяца.
Если взять февраль как текущий месяц, то: - у меня До 25 февраля нужно погасить задолженность, которая была на 00:00 1-го февраля. На 00:00 1го января было 0 На 00:00 1го февраля было -10000 Значит нужно до 25 го февраля погасить 10000. И это правильно.
- у вас До 25 февралянужно погасить задолженность, которая была на 00:00 1-го января. На 00:00 1го января было 0 На 00:00 1го февраля было -10000 По вашему значит нужно до 25 го февраля погасить 0. И это влёт.
curiousobro написав:Если взять февраль как текущий месяц, то: - у меня До 25 февраля нужно погасить задолженность, которая была на 00:00 1-го февраля. На 00:00 1го января было 0 На 00:00 1го февраля было -10000 Значит нужно до 25 го февраля погасить 10000. И это правильно.
- у вас До 25 февралянужно погасить задолженность, которая была на 00:00 1-го января. На 00:00 1го января было 0 На 00:00 1го февраля было -10000 По вашему значит нужно до 25 го февраля погасить 0. И это влёт.