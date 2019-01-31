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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7947794879497950>
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:14

  mustbe написав:
  curiousobro написав:до 25 числа текущего месяца нужно погасить задолженность, которая была на 00:00 первого числа текущего месяца.

до 25 числа текущего месяца нужно погасить задолженность, которая была на 00:00 первого числа ПРЕДЫДУЩЕГО месяца.


Если взять февраль как текущий месяц, то:
- у меня
До 25 февраля нужно погасить задолженность, которая была на 00:00 1-го февраля.
На 00:00 1го января было 0
На 00:00 1го февраля было -10000
Значит нужно до 25 го февраля погасить 10000.
И это правильно.

- у вас
До 25 февралянужно погасить задолженность, которая была на 00:00 1-го января.
На 00:00 1го января было 0
На 00:00 1го февраля было -10000
По вашему значит нужно до 25 го февраля погасить 0.
И это влёт.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:54

подскажите как быстро зачисляется входящий СЕП на карту
?
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 16:14

  J написав:подскажите как быстро зачисляется входящий СЕП на карту
?

У меня сегодня из Сбербанка зашёл за час с небольшим. Отправлен в 14 час , зачислен на карту в 15-20.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 18:53

  curiousobro написав:Если взять февраль как текущий месяц, то:
- у меня
До 25 февраля нужно погасить задолженность, которая была на 00:00 1-го февраля.
На 00:00 1го января было 0
На 00:00 1го февраля было -10000
Значит нужно до 25 го февраля погасить 10000.
И это правильно.

- у вас
До 25 февралянужно погасить задолженность, которая была на 00:00 1-го января.
На 00:00 1го января было 0
На 00:00 1го февраля было -10000
По вашему значит нужно до 25 го февраля погасить 0.
И это влёт.

Да, был не прав. Сорри
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mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:06

Re: Приватбанк

Господа, как снять без комиссии с Универсальной? Какие механизмы?
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:10

  Алексей77 написав:Господа, как снять без комиссии с Универсальной? Какие механизмы?

Депозит или партизаны
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:10

Алексей77
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+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:23

Впервые воспользовался оплатой частями. Нужно самому следить и высчитывать даты и суммы? Приват не даёт никаких подсказок?
tano
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:26

Re: Приватбанк

Алексей77 написав:Господа, как снять без комиссии с Универсальной? Какие механизмы?
Коко есть?
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:25

  Stringer написав:
  Алексей77 написав:Господа, как снять без комиссии с Универсальной? Какие механизмы?

Депозит или партизаны

Депозит, я так понял, открытие с комиссией. Просветите, какой можно без комиссии открыть на месяц?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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Алексей77
 
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