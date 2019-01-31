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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:28
tano написав:
Впервые воспользовался оплатой частями. Нужно самому следить и высчитывать даты и суммы? Приват не даёт никаких подсказок?
Мне на почту за пару дней приходит напоминание от банка.
Дата платежа и необходимая сумма.
На этом сайте мне подсказали, что в первый раз снимется за два месяца, прошлый и настоящий, так что я положила необходимую сумму заранее. Причем не обязательно точно высчитывать. Останется что-то из своих денег, ни на что не влияет.
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:34
tano написав:
Впервые воспользовался оплатой частями. Нужно самому следить и высчитывать даты и суммы? Приват не даёт никаких подсказок?
В П24 посмотрите раздел Оплата Частями
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:40
Алексей77 написав: Stringer написав: Алексей77 написав:
Господа, как снять без комиссии с Универсальной? Какие механизмы?
Депозит или партизаны
Депозит, я так понял, открытие с комиссией. Просветите, какой можно без комиссии открыть на месяц?
С комиссией только приват вклад, все остальные - без
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:43
Stringer написав:
С комиссией только приват вклад, все остальные - без
И Свиня.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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