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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7947794879497950
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:28

  tano написав:Впервые воспользовался оплатой частями. Нужно самому следить и высчитывать даты и суммы? Приват не даёт никаких подсказок?


Мне на почту за пару дней приходит напоминание от банка.
Дата платежа и необходимая сумма.

На этом сайте мне подсказали, что в первый раз снимется за два месяца, прошлый и настоящий, так что я положила необходимую сумму заранее. Причем не обязательно точно высчитывать. Останется что-то из своих денег, ни на что не влияет.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:34

  tano написав:Впервые воспользовался оплатой частями. Нужно самому следить и высчитывать даты и суммы? Приват не даёт никаких подсказок?

В П24 посмотрите раздел Оплата Частями
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:40

  Алексей77 написав:
  Stringer написав:
  Алексей77 написав:Господа, как снять без комиссии с Универсальной? Какие механизмы?

Депозит или партизаны

Депозит, я так понял, открытие с комиссией. Просветите, какой можно без комиссии открыть на месяц?

С комиссией только приват вклад, все остальные - без
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:43

  Stringer написав:С комиссией только приват вклад, все остальные - без

И Свиня.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:45

Re: Приватбанк

Заказал значит вторую Универсальную, курьером. И в итоге мне сообщают, что нужно в отделение сходить :)

На данный момент карта ни за кем не закреплена. Вы можете использовать данную карту как дополнительную карту к существующему счету (перевыпустить имеющуюся карту). Либо создать новый договор с отдельным счетом по этой карте.

Добавить карту к существующему счету можно в Приват24. В меню "Мои счета" выберите карту, к которой желаете добавить указанную. В правом верхнем углу нажмите "Управление картой/счетом", в открывшемся списке операций выберите "Добавить (перевыпустить) карту".
Создать новый договор с отдельным счетом по этой карте Вы можете в любом отделении ПриватБанка.

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