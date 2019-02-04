tano написав:Впервые воспользовался оплатой частями. Нужно самому следить и высчитывать даты и суммы? Приват не даёт никаких подсказок?
Мне на почту за пару дней приходит напоминание от банка. Дата платежа и необходимая сумма.
На этом сайте мне подсказали, что в первый раз снимется за два месяца, прошлый и настоящий, так что я положила необходимую сумму заранее. Причем не обязательно точно высчитывать. Останется что-то из своих денег, ни на что не влияет.
Заказал значит вторую Универсальную, курьером. И в итоге мне сообщают, что нужно в отделение сходить
На данный момент карта ни за кем не закреплена. Вы можете использовать данную карту как дополнительную карту к существующему счету (перевыпустить имеющуюся карту). Либо создать новый договор с отдельным счетом по этой карте.
Добавить карту к существующему счету можно в Приват24. В меню "Мои счета" выберите карту, к которой желаете добавить указанную. В правом верхнем углу нажмите "Управление картой/счетом", в открывшемся списке операций выберите "Добавить (перевыпустить) карту". Создать новый договор с отдельным счетом по этой карте Вы можете в любом отделении ПриватБанка.
А посоветуйте в такой ситуации у товарища: Фрилансер получает доллары из-за бугра на свой долларовый ФОП-счет в Привате. 50% заработка продается на межбанке, и падает в грн на Универсалку, с этим понятно.
Вопрос: как оставшиеся 50% заработка с наименьшими потерями превратить в живые доллары ?
Сейчас - схема такая: продажа долларов Привату (за 0,75% вроде ?) - снятие получившихся гривен - покупка долларов в ближайшей обменке. Чую - можно тут что-то наоптимизировать. В личку, еслишо