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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7948794979507951
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 21:14

  mustbe написав:Забыл добавить - вариант смены банка/тарифа на данный момент невозможен.
Приват - и точка ! )

Вам про Прихват і говорять:
https://privatbank.ua/business/uslugi-dl-a-it-kompanij
Продаж валюти до 0.35%, куплена гривня заходить як цільові кошти на КДВ. Живу валюту не віддають.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Живу валюту не віддають.

В том то и вопрос - как оптимально забрать валюту ?
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 21:32

  mustbe написав:
Живу валюту не віддають.

В том то и вопрос - как оптимально забрать валюту ?

Так валюта юрика і задумана щоб вона не обналювалась. :(
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 21:34

  mustbe написав:
Живу валюту не віддають.

В том то и вопрос - как оптимально забрать валюту ?

отправить валюту в офшор за маркетинговые услуги

или

закрыть ЧП,
получать валюту как физлицо на универсалку,платить 18% подоходного налога, выводить валюту с универсалки через депозит
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 21:37

  mustbe написав:Забыл добавить - вариант смены банка/тарифа на данный момент невозможен.
Приват - и точка ! )

Эттттто несерьёзно :)
В привате вариантов нет.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 21:48

Re: Приватбанк

В приваті у фопів є валютна карта, туди можна пхати тіпа на командировку. Я потім з тої карти на Алі скуплявся... Але з неї зняття сильно окомісене. Може р2р на якусь валютну можливе.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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