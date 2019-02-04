Вам про Прихват і говорять:
Продаж валюти до 0.35%, куплена гривня заходить як цільові кошти на КДВ. Живу валюту не віддають.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лют, 2019 21:14
Вам про Прихват і говорять:
Продаж валюти до 0.35%, куплена гривня заходить як цільові кошти на КДВ. Живу валюту не віддають.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 04 лют, 2019 21:28
В том то и вопрос - как оптимально забрать валюту ?
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html
Додано: Пон 04 лют, 2019 21:32
Так валюта юрика і задумана щоб вона не обналювалась.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 04 лют, 2019 21:34
отправить валюту в офшор за маркетинговые услуги
или
закрыть ЧП,
получать валюту как физлицо на универсалку,платить 18% подоходного налога, выводить валюту с универсалки через депозит
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Пон 04 лют, 2019 21:37
Додано: Пон 04 лют, 2019 21:48
Re: Приватбанк
В приваті у фопів є валютна карта, туди можна пхати тіпа на командировку. Я потім з тої карти на Алі скуплявся... Але з неї зняття сильно окомісене. Може р2р на якусь валютну можливе.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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