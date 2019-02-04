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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7949795079517952
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 09:58

  greenozon написав:
  Ferlakur написав:Банк, с которого выводятся деньги, не будет снимать комиссию?


Приват зніме з вас комісії за нецільове зарахування.

От якщо б у вас була зарплата (пенсія, інші цільові приходи) нарахована в ПБ - тоді без комісії на КДВ.

В данном случае комиссии со стороны Привата не будет.
https://privatbank.ua/perevod-zarplaty-s-kart-drugih-bankov-na-kartu-dl-a-vyplat-regul-arnym-platezhom
Подключается в отделении на фиксированную сумму.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:01

Re: Приватбанк

  greenozon написав:Приват зніме з вас комісії за нецільове зарахування.
Не снимет.
Но деньги не будут целевыми.

  Ferlakur написав:Это можно сделать самому в Приват 24 или надо идти в отделение?
Попробуйте вставить зарплатную карту другого банка в банкомат ПриватБанка и выбрать пункт перевода зарплаты на карту Привата. Иначе скорее только поход в отделение банка.

  Ferlakur написав:Сумма перевода фиксирована..?
Да. При этом можно подключить 2 списания в месяц.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:01

ramaz
ага, не знав за таку фішку, ПБ росте над собою :)

а щодо вашого уточнення -

>>Подключается в отделении на фиксированную сумму.

яка сума? (по рекламі на сторінці ПБ про це нічого не сказано)
скзано лише що з-п до 10000 можна переганяти по цій програмі
Востаннє редагувалось greenozon в Вів 05 лют, 2019 10:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:02

Re: Приватбанк

А банк, в котором зарплатный проект, не возьмет комиссию? Каким конкретно механизмом происходит перевод, сэп, п2п?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:18

  greenozon написав:ramaz
ага, не знав за таку фішку, ПБ росте над собою :)

а щодо вашого уточнення -

>>Подключается в отделении на фиксированную сумму.

яка сума? (по рекламі на сторінці ПБ про це нічого не сказано)
скзано лише що з-п до 10000 можна переганяти по цій програмі

Ага, лет 10 назад как вырос - 2 раза в месяц, общей суммой до 10000
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:19

  Ferlakur написав:А банк, в котором зарплатный проект, не возьмет комиссию? Каким конкретно механизмом происходит перевод, сэп, п2п?

Не возьмёт
Ликпей
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:20

  Ferlakur написав:А банк, в котором зарплатный проект, не возьмет комиссию? Каким конкретно механизмом происходит перевод, сэп, п2п?

Насколько я помню - третий вариант - списание через терминал (типа покупка в интернете но с МСС финансовый).
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:23

  Ferlakur написав:Поясните плиз за вывод денег с зарплатной карты другого банка на кдв регулярным платежом. Это можно сделать самому в Приват 24 или надо идти в отделение? Банк, с которого выводятся деньги, не будет снимать комиссию? Сумма перевода фиксирована, т.е. если зарплата в конкретном месяце меньше, то платеж вообще не пройдет, а если больше, то на зарплатной карте останется "сдача"?

1. Можна вже самому в П24
2. Якщо р2р в іншому банку без комісії то і цей платіж буде без
3. Так, не пройде або залишиться сдача(також не пройде якщо інет ліміт не достатній)
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:30

  KVV написав:
  Ferlakur написав:Поясните плиз за вывод денег с зарплатной карты другого банка на кдв регулярным платежом. Это можно сделать самому в Приват 24 или надо идти в отделение? Банк, с которого выводятся деньги, не будет снимать комиссию? Сумма перевода фиксирована, т.е. если зарплата в конкретном месяце меньше, то платеж вообще не пройдет, а если больше, то на зарплатной карте останется "сдача"?

1. Можна вже самому в П24

Де саме?
Ferlakur
 
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Усі послуги /Календар платежів/ В пошуку пишем Переказ зарплати/пенсії
KVV
 
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