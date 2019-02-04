Приватбанк
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Додано: Вів 05 лют, 2019 09:58
greenozon написав: Ferlakur написав:
Банк, с которого выводятся деньги, не будет снимать комиссию?
Приват зніме з вас комісії за нецільове зарахування.
От якщо б у вас була зарплата (пенсія, інші цільові приходи) нарахована в ПБ - тоді без комісії на КДВ.
В данном случае комиссии со стороны Привата не будет.
https://privatbank.ua/perevod-zarplaty-s-kart-drugih-bankov-na-kartu-dl-a-vyplat-regul-arnym-platezhom
Подключается в отделении на фиксированную сумму.
ramaz
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Додано: Вів 05 лют, 2019 10:01
greenozon написав:
Приват зніме з вас комісії за нецільове зарахування.
Не снимет.
Но деньги не будут целевыми.
Ferlakur написав:
Это можно сделать самому в Приват 24 или надо идти в отделение?
Попробуйте вставить зарплатную карту другого банка в банкомат ПриватБанка и выбрать пункт перевода зарплаты на карту Привата. Иначе скорее только поход в отделение банка.
Ferlakur написав:
Сумма перевода фиксирована..?
Да. При этом можно подключить 2 списания в месяц.
MASolomko
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Додано: Вів 05 лют, 2019 10:01
ramaz
ага, не знав за таку фішку, ПБ росте над собою
а щодо вашого уточнення -
>>Подключается в отделении на фиксированную сумму.
яка сума? (по рекламі на сторінці ПБ про це нічого не сказано)
скзано лише що з-п до 10000 можна переганяти по цій програмі
Востаннє редагувалось
greenozon
в Вів 05 лют, 2019 10:05, всього редагувалось 1 раз.
greenozon
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Додано: Вів 05 лют, 2019 10:02
А банк, в котором зарплатный проект, не возьмет комиссию? Каким конкретно механизмом происходит перевод, сэп, п2п?
Ferlakur
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Додано: Вів 05 лют, 2019 10:18
greenozon написав: ramaz
ага, не знав за таку фішку, ПБ росте над собою
а щодо вашого уточнення -
>>Подключается в отделении на фиксированную сумму.
яка сума? (по рекламі на сторінці ПБ про це нічого не сказано)
скзано лише що з-п до 10000 можна переганяти по цій програмі
Ага, лет 10 назад как вырос - 2 раза в месяц, общей суммой до 10000
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Додано: Вів 05 лют, 2019 10:19
Ferlakur написав:
А банк, в котором зарплатный проект, не возьмет комиссию? Каким конкретно механизмом происходит перевод, сэп, п2п?
Не возьмёт
Ликпей
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Додано: Вів 05 лют, 2019 10:20
Ferlakur написав:
А банк, в котором зарплатный проект, не возьмет комиссию? Каким конкретно механизмом происходит перевод, сэп, п2п?
Насколько я помню - третий вариант - списание через терминал (типа покупка в интернете но с МСС финансовый).
Flamingo
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Додано: Вів 05 лют, 2019 10:23
Ferlakur написав:
Поясните плиз за вывод денег с зарплатной карты другого банка на кдв регулярным платежом. Это можно сделать самому в Приват 24 или надо идти в отделение? Банк, с которого выводятся деньги, не будет снимать комиссию? Сумма перевода фиксирована, т.е. если зарплата в конкретном месяце меньше, то платеж вообще не пройдет, а если больше, то на зарплатной карте останется "сдача"?
1. Можна вже самому в П24
2. Якщо р2р в іншому банку без комісії то і цей платіж буде без
3. Так, не пройде або залишиться сдача(також не пройде якщо інет ліміт не достатній)
KVV
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Додано: Вів 05 лют, 2019 10:30
KVV написав: Ferlakur написав:
Поясните плиз за вывод денег с зарплатной карты другого банка на кдв регулярным платежом. Это можно сделать самому в Приват 24 или надо идти в отделение? Банк, с которого выводятся деньги, не будет снимать комиссию? Сумма перевода фиксирована, т.е. если зарплата в конкретном месяце меньше, то платеж вообще не пройдет, а если больше, то на зарплатной карте останется "сдача"?
1. Можна вже самому в П24
Де саме?
Ferlakur
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Додано: Вів 05 лют, 2019 10:44
Усі послуги /Календар платежів/ В пошуку пишем Переказ зарплати/пенсії
KVV
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