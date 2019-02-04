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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7950795179527953
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:50

Re: Приватбанк

А можно так депо проценты забирать с карт других банков? Всё равно ж Приват их нецелевыми считает, хоть и без комиссии. Или надо как-то происхождение средств подтверждать?
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  Ferlakur написав:Поясните плиз за вывод денег с зарплатной карты другого банка на кдв регулярным платежом. Это можно сделать самому в Приват 24 или надо идти в отделение? Банк, с которого выводятся деньги, не будет снимать комиссию? Сумма перевода фиксирована, т.е. если зарплата в конкретном месяце меньше, то платеж вообще не пройдет, а если больше, то на зарплатной карте останется "сдача"?

Получаю зарплату в Ощадбанке. Пришёл в отделение Привата, сказал настроить ежемесячный перевод в 10000 грн. на КДВ.Попросили поднести к терминалу карту ощада и ввести код. После ежемесячно в эту дату автоматом перечислялись. В п24 после менял даты и суммы самостоятельно.
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