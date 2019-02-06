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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лют, 2019 12:50
Re: Приватбанк
А можно так депо проценты забирать с карт других банков? Всё равно ж Приват их нецелевыми считает, хоть и без комиссии. Или надо как-то происхождение средств подтверждать?
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Додано: Вів 05 лют, 2019 13:15
Получаю зарплату в Ощадбанке. Пришёл в отделение Привата, сказал настроить ежемесячный перевод в 10000 грн. на КДВ.Попросили поднести к терминалу карту ощада и ввести код. После ежемесячно в эту дату автоматом перечислялись. В п24 после менял даты и суммы самостоятельно.
Додано: Вів 05 лют, 2019 13:45
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Додано: Вів 05 лют, 2019 15:31
Там при налаштуванні регулярного переказу треба вибирати "переказ заробітної плати" або "переказ пенсії". А яка в принципі різниця? А якщо це стипендія? Звідки воно там знає взагалі, що це зарплатна карта чи карта соц.виплат?...
Додано: Вів 05 лют, 2019 16:31
Re: Приватбанк
Я так розумію при цьому використовується Р2Р?
Якщо так - будьте обережні, почитайте ось з цього повідомлення (https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4572584#p4572584) і далі. Якщо коротко, то:
Додано: Вів 05 лют, 2019 17:01
Sungsam У мене це проходить як:
Здається це не P2P.
Додано: Сер 06 лют, 2019 19:33
Re: Приватбанк
Перевод с универсальной на карту другого банка за счет кредитных попадает под действие льготного периода 55 дней?
Додано: Сер 06 лют, 2019 19:35
все в грейсі
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