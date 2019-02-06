есть любители лотерей?
приват берёт дополнительную комиссию если покупать билеты кредиткой на сайтах лотерей для игр лотто-забава, кено, суперлото (т.е. на сайтах msl.ua и unl.ua)?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лют, 2019 20:11
есть любители лотерей?
приват берёт дополнительную комиссию если покупать билеты кредиткой на сайтах лотерей для игр лотто-забава, кено, суперлото (т.е. на сайтах msl.ua и unl.ua)?
Додано: Сер 06 лют, 2019 20:13
Re: Приватбанк
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