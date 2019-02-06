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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7951795279537954
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:11

есть любители лотерей?
приват берёт дополнительную комиссию если покупать билеты кредиткой на сайтах лотерей для игр лотто-забава, кено, суперлото (т.е. на сайтах msl.ua и unl.ua)?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:13

Re: Приватбанк

  bmwbmw написав:за счет кредитных попадает


4%

https://privatbank.ua/ru/perevod-na-kar ... rivatbanke
+50грн !
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greenozon
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