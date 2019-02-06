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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лют, 2019 20:11
есть любители лотерей?
приват берёт дополнительную комиссию если покупать билеты кредиткой на сайтах лотерей для игр лотто-забава, кено, суперлото (т.е. на сайтах msl.ua и unl.ua)?
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uaprofi
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Додано: Сер 06 лют, 2019 20:13
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greenozon
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Додано: Сер 06 лют, 2019 20:37
Приватбанк запускает услугу онлайн-обмена валют в Приват24 и всех терминалах самообслуживания банка с 00:01 7 февраля 2019.
Такая услуга будет доступна через интернет-банк Приват24,
мобильное приложение Privat24 и
сервис обмена валют в терминалах самообслуживания.
в пределах установленного НБУ лимита до 150 тыс. грн в сутки.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
Тарифы согласно типов карты: на универсальную и интернет карту — 0% при зачислении, но за снятие будет 1% с универсалки, кдв — 0.5% при зачислении, снятие бесплатно
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greenozon
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Додано: Сер 06 лют, 2019 20:52
greenozon написав:Приватбанк запускает услугу онлайн-обмена валют в Приват24 и всех терминалах самообслуживания банка с 00:01 7 февраля 2019.
Такая услуга будет доступна через интернет-банк Приват24,
мобильное приложение Privat24 и
сервис обмена валют в терминалах самообслуживания.
в пределах установленного НБУ лимита до 150 тыс. грн в сутки.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
Тарифы согласно типов карты: на универсальную и интернет карту — 0% при зачислении, но за снятие будет 1% с универсалки, кдв — 0.5% при зачислении, снятие бесплатно
00:01 7 февраля 2019 Privat24 ляжет
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ROLF
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Додано: Сер 06 лют, 2019 21:49
uaprofi написав:
есть любители лотерей?
приват берёт дополнительную комиссию если покупать билеты кредиткой на сайтах лотерей для игр лотто-забава, кено, суперлото (т.е. на сайтах msl.ua и unl.ua)?
В каждой теме продублируй.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Сер 06 лют, 2019 21:52
Так багато бажаючих купити на спаді?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 06 лют, 2019 22:00
klug написав:
Так багато бажаючих купити на спаді?
кто знает,может на дне....
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ROLF
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Додано: Сер 06 лют, 2019 22:00
Фантом написав: uaprofi написав:
есть любители лотерей?
приват берёт дополнительную комиссию если покупать билеты кредиткой на сайтах лотерей для игр лотто-забава, кено, суперлото (т.е. на сайтах msl.ua и unl.ua)?
В каждой теме продублируй.
есть шо по теме ответить на счёт лотто-зававы и карт привата?
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uaprofi
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