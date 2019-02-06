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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7952795379547955>
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:11

ещё немного и приват - запускает снова продажу валюты онлайн!
сколько лет, сколько зим )))
Востаннє редагувалось uaprofi в Сер 06 лют, 2019 23:35, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:13

Re: Приватбанк

  bmwbmw написав:за счет кредитных попадает


4%

https://privatbank.ua/ru/perevod-na-kar ... rivatbanke
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:37

Приватбанк запускает услугу онлайн-обмена валют в Приват24 и всех терминалах самообслуживания банка с 00:01 7 февраля 2019.

Такая услуга будет доступна через интернет-банк Приват24,
мобильное приложение Privat24 и
сервис обмена валют в терминалах самообслуживания.

в пределах установленного НБУ лимита до 150 тыс. грн в сутки.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Тарифы согласно типов карты: на универсальную и интернет карту — 0% при зачислении, но за снятие будет 1% с универсалки, кдв — 0.5% при зачислении, снятие бесплатно
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:52

  greenozon написав:Приватбанк запускает услугу онлайн-обмена валют в Приват24 и всех терминалах самообслуживания банка с 00:01 7 февраля 2019.

Такая услуга будет доступна через интернет-банк Приват24,
мобильное приложение Privat24 и
сервис обмена валют в терминалах самообслуживания.

в пределах установленного НБУ лимита до 150 тыс. грн в сутки.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Тарифы согласно типов карты: на универсальную и интернет карту — 0% при зачислении, но за снятие будет 1% с универсалки, кдв — 0.5% при зачислении, снятие бесплатно

00:01 7 февраля 2019 Privat24 ляжет :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ROLF
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:49

:arrow:
Востаннє редагувалось Фантом в Сер 06 лют, 2019 22:44, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:52

  ROLF написав:00:01 7 февраля 2019 Privat24 ляжет :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Так багато бажаючих купити на спаді?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 22:00

  klug написав:
  ROLF написав:00:01 7 февраля 2019 Privat24 ляжет :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Так багато бажаючих купити на спаді?

кто знает,может на дне....
ROLF
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 22:00

всё же интересно 0:03 П24 будет работать?
Востаннє редагувалось uaprofi в Сер 06 лют, 2019 23:34, всього редагувалось 2 разів.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 22:06

квази кеш он и в Африке - квази
Востаннє редагувалось VetalUA в Сер 06 лют, 2019 23:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 22:22

  greenozon написав:Приватбанк запускает услугу онлайн-обмена валют в Приват24 и всех терминалах самообслуживания банка с 00:01 7 февраля 2019.

Такая услуга будет доступна через интернет-банк Приват24,
мобильное приложение Privat24 и
сервис обмена валют в терминалах самообслуживания.

в пределах установленного НБУ лимита до 150 тыс. грн в сутки.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Тарифы согласно типов карты: на универсальную и интернет карту — 0% при зачислении, но за снятие будет 1% с универсалки, кдв — 0.5% при зачислении, снятие бесплатно


С карты другого банка покупка валюты будет возможна?
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