Моня кешбечит по розвагам
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лют, 2019 22:32
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 06 лют, 2019 23:15, всього редагувалось 2 разів.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Сер 06 лют, 2019 22:34
Додано: Сер 06 лют, 2019 22:53
Отправка срочного перевода за рубеж с виртуалки
Кто-нибудь знает, какая комиссия при отправке срочного перевода (типа Western Union, MoneyGram и т.п.) за рубеж с виртуальной карты (USD)? В её
На
Решил уточнить, так как думал, что с универсальных карт такие переводы отправляют с комиссией (несколько лет назад проверял разок - комиссия, по-моему, была).
Впрочем, возможно эта комиссия включена в комиссию самой системы переводов...
В общем, если кто-нибудь отправлял срочный перевод (WU, MoneyGram, etc.) в USD с виртуалки (или Универсальной GOLD USD) отпишитесь, была ли дополнительная комиссия.
Додано: Сер 06 лют, 2019 23:04
AntonK
спробуйте розпочати переказ через Приват24
але останній крок не робіть
система по ходу покаже комісію
(на СВІФТІ - так точно, на WU/MG вже не памятаю, але з точки зору банального глузду мала б показти також)
успіхів
+50грн !
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