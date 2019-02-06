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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7952795379547955
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 22:32

  VetalUA написав:квази кеш он и в Африке - квази

Моня кешбечит по розвагам
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 06 лют, 2019 23:15, всього редагувалось 2 разів.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 22:34

  Мизантрóп написав:Моня кешбечит по розвагам

и прекращает деловые отношения, если сильно квазикешить :P
VetalUA
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 22:53

Отправка срочного перевода за рубеж с виртуалки

Кто-нибудь знает, какая комиссия при отправке срочного перевода (типа Western Union, MoneyGram и т.п.) за рубеж с виртуальной карты (USD)? В её тарифах этот пункт пропущен. Напр., в тарифе "Универсалки" явно сказано, что срочные переводы - бесплатно (за счёт своих средств).
На страничке с денежными переводами есть обобщённая табличка по картам, где числится и виртуалка: якобы отправка происходит без комиссии со всех карт.
Решил уточнить, так как думал, что с универсальных карт такие переводы отправляют с комиссией (несколько лет назад проверял разок - комиссия, по-моему, была).
Впрочем, возможно эта комиссия включена в комиссию самой системы переводов...
В общем, если кто-нибудь отправлял срочный перевод (WU, MoneyGram, etc.) в USD с виртуалки (или Универсальной GOLD USD) отпишитесь, была ли дополнительная комиссия.
AntonK
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 23:04

AntonK

спробуйте розпочати переказ через Приват24
але останній крок не робіть
система по ходу покаже комісію
(на СВІФТІ - так точно, на WU/MG вже не памятаю, але з точки зору банального глузду мала б показти також)

успіхів
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 00:04

Купил 1$ ... ностальгия)
VetalUA
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 01:49

Жаль, что открытие или пополнение валютных депозитов с гривневых карт (напрямую) так и не прикрутили...
GRooVal
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 01:52

Re: Приватбанк

GRooVal написав:Жаль, что открытие или пополнение валютных депозитов с гривневых карт (напрямую) так и не прикрутили...


Обіцяли пізніше підкрутити. А поки що пару секунд зайвих доведеться витратити.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 07:53

  stryzhko написав:
GRooVal написав:Жаль, что открытие или пополнение валютных депозитов с гривневых карт (напрямую) так и не прикрутили...


Обіцяли пізніше підкрутити. А поки що пару секунд зайвих доведеться витратити.


...і 0.5% віддати за поповнення валютної карти для виплат. На віртуальну валютну карту купується без комісії, але поповнити з неї депозит не можна.
archvile
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 08:10

Re: Приватбанк

archvile написав:але поповнити з неї депозит не можна.

Нема ніяких проблем з цим.

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stryzhko
 
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