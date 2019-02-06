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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7953795479557956
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 09:47

Re: Приватбанк

Ура, запрацював валютообмін! Ще б курси були, як у Юнекса та БІЗа ... :roll:
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 09:48

Re: Приватбанк

  maxprofit написав:як у Юнекса та БІЗа

А які там курси? Вроді Півень завжди лідер.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Півень хіба кукурікати вміє
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 09:51

  Квесторе_поверніться написав:
  maxprofit написав:як у Юнекса та БІЗа

А які там курси? Вроді Півень завжди лідер.

Ось вони з Південним - трійка лідерів.
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:02

  greenozon написав:Півень хіба кукурікати вміє
:mrgreen:

не меліть єрундой
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:11

Re: Приватбанк

Знатоки привата - прокомментируйте ситуацию viewtopic.php?p=4574879#p4574879
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:13

  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:Півень хіба кукурікати вміє
:mrgreen:

не меліть єрундой


назвались півнем-
кукурікайте

:mrgreen:

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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:19

Знову єрундой мелете
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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