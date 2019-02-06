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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лют, 2019 09:47
Re: Приватбанк
Ура, запрацював валютообмін! Ще б курси були, як у Юнекса та БІЗа ...
Додано: Чет 07 лют, 2019 09:48
Re: Приватбанк
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 07 лют, 2019 09:50
Півень хіба кукурікати вміє
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 07 лют, 2019 09:51
Додано: Чет 07 лют, 2019 10:02
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 07 лют, 2019 10:11
Re: Приватбанк
Знатоки привата - прокомментируйте ситуацию viewtopic.php?p=4574879#p4574879
Додано: Чет 07 лют, 2019 10:13
назвались півнем-
кукурікайте
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 07 лют, 2019 10:19
Знову єрундой мелете
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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