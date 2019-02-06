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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лют, 2019 09:47
Re: Приватбанк
Ура, запрацював валютообмін! Ще б курси були, як у Юнекса та БІЗа ...
Додано: Чет 07 лют, 2019 10:11
Re: Приватбанк
Знатоки привата - прокомментируйте ситуацию viewtopic.php?p=4574879#p4574879
Додано: Чет 07 лют, 2019 11:23
Re: Приватбанк
Простите, может вопрос немного глуповат, но все же.
Сейчас снова можно менять валюту через терминал привата с зачисление на карту в гривнах, как было раньше??????
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Додано: Чет 07 лют, 2019 11:25
Спробуйте...так це завжди працювало.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 07 лют, 2019 11:27
Re: Приватбанк
Цього ніхто не забороняв і раніше, але не через меню обміну валют)) Так меню наче повернули на місце, особисто не перевіряв і не бачу сенсу міняти в терміналі по такому курсу.
Додано: Чет 07 лют, 2019 11:52
А что коментировать то? -- ну мониторит. Не нравится мониторинг? -- идем в другой банк.
Додано: Чет 07 лют, 2019 12:06
Моно тоже запрашивает документы на входящие платежи.
Пока нет доков, и идёт "проверка" - деньги на каком-то недоступном субсчёте.
На лимит 250к в мес, и 500к в 2 месяца - не сильно надейтесь. Т.к. мне в их поддержке сообщили, что "теоретически могут спросить за любую сумму на усмотрение банка". Впринципе как и любой другой банк
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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