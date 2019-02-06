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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7953795479557956
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 09:47

Re: Приватбанк

Ура, запрацював валютообмін! Ще б курси були, як у Юнекса та БІЗа ... :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:11

Re: Приватбанк

Знатоки привата - прокомментируйте ситуацию viewtopic.php?p=4574879#p4574879
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 11:23

Re: Приватбанк

Простите, может вопрос немного глуповат, но все же.
Сейчас снова можно менять валюту через терминал привата с зачисление на карту в гривнах, как было раньше??????

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gkost05
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 11:25

  gkost05 написав:Простите, может вопрос немного глуповат, но все же.
Сейчас снова можно менять валюту через терминал привата с зачисление на карту в гривнах, как было раньше??????

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Спробуйте...так це завжди працювало.
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 11:27

Re: Приватбанк

gkost05 написав:Простите, может вопрос немного глуповат, но все же.
Сейчас снова можно менять валюту через терминал привата с зачисление на карту в гривнах, как было раньше??????

Цього ніхто не забороняв і раніше, але не через меню обміну валют)) Так меню наче повернули на місце, особисто не перевіряв і не бачу сенсу міняти в терміналі по такому курсу.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 11:52

  Scholar написав:Знатоки привата - прокомментируйте ситуацию viewtopic.php?p=4574879#p4574879

А что коментировать то? -- ну мониторит. Не нравится мониторинг? -- идем в другой банк.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 12:06

  Scholar написав:Знатоки привата - прокомментируйте ситуацию viewtopic.php?p=4574879#p4574879

Моно тоже запрашивает документы на входящие платежи.
Пока нет доков, и идёт "проверка" - деньги на каком-то недоступном субсчёте.
На лимит 250к в мес, и 500к в 2 месяца - не сильно надейтесь. Т.к. мне в их поддержке сообщили, что "теоретически могут спросить за любую сумму на усмотрение банка". Впринципе как и любой другой банк
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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