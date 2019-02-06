(кр) = гривна only
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лют, 2019 20:30
Додано: Чет 07 лют, 2019 21:16
Re: Приватбанк
приват24 дурить по курсах, на головному екрані курс продажу 27.10 а насправді 27.17, якось не солідно
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