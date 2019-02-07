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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7954795579567957
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 20:30

  Квесторе_поверніться написав:
  ol_zy написав:Господа, а остались ли еще тропки с уни(кр) привата? Буду благодарен, если поделитесь в ЛС.

Гривня валюта?

(кр) = гривна only
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 21:16

Re: Приватбанк

приват24 дурить по курсах, на головному екрані курс продажу 27.10 а насправді 27.17, якось не солідно
balance
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 21:20

  balance написав:приват24 дурить по курсах, на головному екрані курс продажу 27.10 а насправді 27.17, якось не солідно

На 100 баксах намахали на 7 гон или если брать 150000грн,то при 27,1 будет 5535 , при 27,17 = 5520 . Во общем на 15 баксов приват наипал виртуального менялу,зато сегодня на соточке приват показал свое Фэ
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 21:25

притому що вдень курси співпадали
balance
 
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  #<1 ... 7954795579567957
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