(кр) = гривна only
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лют, 2019 20:30
Додано: Чет 07 лют, 2019 21:16
Re: Приватбанк
приват24 дурить по курсах, на головному екрані курс продажу 27.10 а насправді 27.17, якось не солідно
Додано: Чет 07 лют, 2019 21:20
На 100 баксах намахали на 7 гон или если брать 150000грн,то при 27,1 будет 5535 , при 27,17 = 5520 . Во общем на 15 баксов приват наипал виртуального менялу,зато сегодня на соточке приват показал свое Фэ
никому не верю
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