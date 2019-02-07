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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7955795679577958
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:51

С ЭКОНОМИТЬ НА СЭП НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

jay2004
путевая карта та же.Один из двух барсик-на выходе пока зеро :(
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:14

  хуторянка написав:jay2004
путевая карта та же.Один из двух барсик-на выходе пока зеро :(

Раньше подмечали, что мелкие платежи сразу уходят,а крупные ещё бесплатно работают на приват до следующего рабочего дня.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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