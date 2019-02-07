jay2004
путевая карта та же.Один из двух барсик-на выходе пока зеро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:51
С ЭКОНОМИТЬ НА СЭП НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
jay2004
путевая карта та же.Один из двух барсик-на выходе пока зеро
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:14
Раньше подмечали, что мелкие платежи сразу уходят,а крупные ещё бесплатно работают на приват до следующего рабочего дня.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:53
Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:00
Re: Приватбанк
Товариш хоче перевод зробити з Уныверсальної,кошти власні. Куди краще перевести кошти на Універсальну ГОЛД,чи Для Виплат Голд? Де менша комісія ,хто в курсі?
Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:07
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