RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7955795679577958
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:51

С ЭКОНОМИТЬ НА СЭП НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

jay2004
путевая карта та же.Один из двух барсик-на выходе пока зеро :(
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2502
З нами з: 28.02.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:14

  хуторянка написав:jay2004
путевая карта та же.Один из двух барсик-на выходе пока зеро :(

Раньше подмечали, что мелкие платежи сразу уходят,а крупные ещё бесплатно работают на приват до следующего рабочего дня.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7132
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4708 раз.
Подякували: 1736 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:53

  archvile написав:stryzhko Так, дякую, відкрив доларову інтернет карту - через неї все без комісії. То з віртуального рахунку (USD Виртуальный счет Приват24) не працювало.

за пополнение с виртуальной карты Приват-вклада 1%
Kvartal-34
 
Повідомлень: 280
З нами з: 31.03.10
Подякував: 173 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:00

Re: Приватбанк

Товариш хоче перевод зробити з Уныверсальної,кошти власні. Куди краще перевести кошти на Універсальну ГОЛД,чи Для Виплат Голд? Де менша комісія ,хто в курсі?
Ethereum
 
Повідомлень: 230
З нами з: 11.02.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:07

  Ethereum написав:Товариш хоче перевод зробити з Уныверсальної,кошти власні. Куди краще перевести кошти на Універсальну ГОЛД,чи Для Виплат Голд? Де менша комісія ,хто в курсі?

На уни-голд - комиссия будет = 0, а на кдв - по 0,5% с отправителя и получателя
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1399
З нами з: 20.03.15
Подякував: 38 раз.
Подякували: 305 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:52

Голд - це просто колір пластику ) В Приваті він майже не впливає на тарифи, за вийнятком, хіба що, трохи меншого комісу за користування кредитною лінією (3.5% проти 3.6%)
Востаннє редагувалось Solar_simfi в П'ят 08 лют, 2019 17:56, всього редагувалось 2 разів.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Против Косы, Клоуна, Палковводца.
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2067
З нами з: 10.08.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:52

  Ethereum написав:Товариш хоче перевод зробити з Уныверсальної,кошти власні. Куди краще перевести кошти на Універсальну ГОЛД,чи Для Виплат Голд? Де менша комісія ,хто в курсі?

Ви яку комісію намагаєтеся мінімізувати: за переказ чи за зняття готівки?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2949
З нами з: 18.08.14
Подякував: 168 раз.
Подякували: 390 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:01

  klug написав:
  Ethereum написав:Товариш хоче перевод зробити з Уныверсальної,кошти власні. Куди краще перевести кошти на Універсальну ГОЛД,чи Для Виплат Голд? Де менша комісія ,хто в курсі?

Ви яку комісію намагаєтеся мінімізувати: за переказ чи за зняття готівки?

Обі комісії поменьше))
Дякую за відповіді!
Ethereum
 
Повідомлень: 230
З нами з: 11.02.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:46

Ethereum на универсалку зачисление бесплатно, сятие 1%. на кдв зачисление 0,5%, снятие бесплатно.
orhidf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 97
З нами з: 27.07.15
Подякував: 31 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:31

  Ethereum написав:Товариш хоче перевод зробити з Уныверсальної,кошти власні. Куди краще перевести кошти на Універсальну ГОЛД,чи Для Виплат Голд? Де менша комісія ,хто в курсі?


якщо є 1 місяць часу то можна під 0 (Уні - депо - КДВ - АТМ 0)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4203
З нами з: 01.06.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7955795679577958
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, kostya77, melkh, ol_zy, tarasum і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
УкрСиббанк (6288)
08.02.2019 20:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.