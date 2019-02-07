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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:51
jay2004
путевая карта та же.Один из двух барсик-на выходе пока зеро
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:14
хуторянка написав:jay2004
путевая карта та же.Один из двух барсик-на выходе пока зеро
Раньше подмечали, что мелкие платежи сразу уходят,а крупные ещё бесплатно работают на приват до следующего рабочего дня.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:53
archvile написав:stryzhko
Так, дякую, відкрив доларову інтернет карту - через неї все без комісії. То з віртуального рахунку (USD Виртуальный счет Приват24) не працювало.
за пополнение с виртуальной карты Приват-вклада 1%
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:00
Товариш хоче перевод зробити з Уныверсальної,кошти власні. Куди краще перевести кошти на Універсальну ГОЛД,чи Для Виплат Голд? Де менша комісія ,хто в курсі?
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:07
Ethereum написав:
Товариш хоче перевод зробити з Уныверсальної,кошти власні. Куди краще перевести кошти на Універсальну ГОЛД,чи Для Виплат Голд? Де менша комісія ,хто в курсі?
На уни-голд - комиссия будет = 0, а на кдв - по 0,5% с отправителя и получателя
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:52
Голд - це просто колір пластику ) В Приваті він майже не впливає на тарифи, за вийнятком, хіба що, трохи меншого комісу за користування кредитною лінією (3.5% проти 3.6%)
Востаннє редагувалось Solar_simfi
в П'ят 08 лют, 2019 17:56, всього редагувалось 2 разів.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Против Косы, Клоуна, Палковводца.
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:52
Ethereum написав:
Товариш хоче перевод зробити з Уныверсальної,кошти власні. Куди краще перевести кошти на Універсальну ГОЛД,чи Для Виплат Голд? Де менша комісія ,хто в курсі?
Ви яку комісію намагаєтеся мінімізувати: за переказ чи за зняття готівки?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:01
klug написав: Ethereum написав:
Товариш хоче перевод зробити з Уныверсальної,кошти власні. Куди краще перевести кошти на Універсальну ГОЛД,чи Для Виплат Голд? Де менша комісія ,хто в курсі?
Ви яку комісію намагаєтеся мінімізувати: за переказ чи за зняття готівки?
Обі комісії поменьше))
Дякую за відповіді!
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:46
Ethereum на универсалку зачисление бесплатно, сятие 1%. на кдв зачисление 0,5%, снятие бесплатно.
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orhidf
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:31
Ethereum написав:
Товариш хоче перевод зробити з Уныверсальної,кошти власні. Куди краще перевести кошти на Універсальну ГОЛД,чи Для Виплат Голд? Де менша комісія ,хто в курсі?
якщо є 1 місяць часу то можна під 0 (Уні - депо - КДВ - АТМ 0)
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