Пополнение неразрывного вклада без комиссии.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 лют, 2019 13:49
Пополнение неразрывного вклада без комиссии.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Суб 09 лют, 2019 16:32
Всем привет,
По инструкции пишут, что все легко, но как на самом деле?
Кто-то уже пробовал
Как потом снять валюту с карты? Какой процент?
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