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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7956795779587959
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 13:49

  Kvartal-34 написав:
  archvile написав:stryzhko Так, дякую, відкрив доларову інтернет карту - через неї все без комісії. То з віртуального рахунку (USD Виртуальный счет Приват24) не працювало.
за пополнение с виртуальной карты Приват-вклада 1%

Пополнение неразрывного вклада без комиссии.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 16:32

Всем привет,

По инструкции пишут, что все легко, но как на самом деле?
Кто-то уже пробовал покупать валюту на виртуальную карту Приватбанка?
Как потом снять валюту с карты? Какой процент?
pantera
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 20:42

ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ

pantera покупка на виртуалку-депо-зачисление на кдв- комис на выходе ноль%
по другому согласно тарифов -0,5 и 1 %
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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