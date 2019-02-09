Пополнение неразрывного вклада без комиссии.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 лют, 2019 13:49
Пополнение неразрывного вклада без комиссии.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Суб 09 лют, 2019 16:32
Всем привет,
По инструкции пишут, что все легко, но как на самом деле?
Кто-то уже пробовал
Как потом снять валюту с карты? Какой процент?
Додано: Суб 09 лют, 2019 20:42
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ
pantera покупка на виртуалку-депо-зачисление на кдв- комис на выходе ноль%
по другому согласно тарифов -0,5 и 1 %
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Суб 09 лют, 2019 22:00
а шо в терминалах привата валюту можно только продать?
раньше же работало а две стороны
Додано: Нед 10 лют, 2019 14:03
раньше когда?
да можно было но это было ОЧЕНЬ давно ... потом работало тока на продажу валюты.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Нед 10 лют, 2019 14:45
Re: Приватбанк
тут такой поворот: пенса с ощАда увел в примат в декабре,не выпускали долго.В кабине ПФУ рисует примата счет с феврабля.В январе со свиньи рисовал на песионку выплаты и комуналь шла под 0.Ща жмакаю проплатить комуналь(также свинными на пенса)- просють 5 грн. в корзине. ВТФ Но написало при входе мол,дед,у тя оформлена пенсокарта ,а пенс нема,возможно пенисфонд не начислил еще или можешь распечатать заяву и нести им.Нажал на зеленую кнопку буду с приматом.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
|