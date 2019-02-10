тут такой поворот: пенса с ощАда увел в примат в декабре,не выпускали долго.В кабине ПФУ рисует примата счет с феврабля.В январе со свиньи рисовал на песионку выплаты и комуналь шла под 0.Ща жмакаю проплатить комуналь(также свинными на пенса)- просють 5 грн. в корзине. ВТФ Но написало при входе мол,дед,у тя оформлена пенсокарта ,а пенс нема,возможно пенисфонд не начислил еще или можешь распечатать заяву и нести им.Нажал на зеленую кнопку буду с приматом.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп написав:тут такой поворот: пенса с ощАда увел в примат в декабре,не выпускали долго.В кабине ПФУ рисует примата счет с феврабля.В январе со свиньи рисовал на песионку выплаты и комуналь шла под 0.Ща жмакаю проплатить комуналь(также свинными на пенса)- просють 5 грн. в корзине. ВТФ Но написало при входе мол,дед,у тя оформлена пенсокарта ,а пенс нема,возможно пенисфонд не начислил еще или можешь распечатать заяву и нести им.Нажал на зеленую кнопку буду с приматом.
Мизантрóп написав:тут такой поворот: пенса с ощАда увел в примат в декабре,не выпускали долго.В кабине ПФУ рисует примата счет с феврабля.В январе со свиньи рисовал на песионку выплаты и комуналь шла под 0.Ща жмакаю проплатить комуналь(также свинными на пенса)- просють 5 грн. в корзине. ВТФ Но написало при входе мол,дед,у тя оформлена пенсокарта ,а пенс нема,возможно пенисфонд не начислил еще или можешь распечатать заяву и нести им.Нажал на зеленую кнопку буду с приматом.
Спробуйте на українській мові розтлумачити.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Мизантрóп написав:тут такой поворот: пенса с ощАда увел в примат в декабре,не выпускали долго.В кабине ПФУ рисует примата счет с феврабля.В январе со свиньи рисовал на песионку выплаты и комуналь шла под 0.Ща жмакаю проплатить комуналь(также свинными на пенса)- просють 5 грн. в корзине. ВТФ Но написало при входе мол,дед,у тя оформлена пенсокарта ,а пенс нема,возможно пенисфонд не начислил еще или можешь распечатать заяву и нести им.Нажал на зеленую кнопку буду с приматом.
Спробуйте на українській мові розтлумачити.
Коньячники на Конях поїхали до Бабітів, а там їм Бабай каже: "Коко". Тоді Коньячники зрозуміли, що справа Скунс і повернулися до Місто Лева, де вже господарює Шановний. Мораль: Фарс до Пишного не доводить.