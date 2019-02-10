"пенс" активируется первым целевым зачислением. Ждать и не хвилюватися.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 лют, 2019 20:23
Re: Приватбанк
"пенс" активируется первым целевым зачислением. Ждать и не хвилюватися.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Нед 10 лют, 2019 20:39
Додано: Нед 10 лют, 2019 20:47
Re: Приватбанк
і ще Пивень мав прокукаріКати
+50грн !
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