RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7957795879597960
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 20:23

Re: Приватбанк

  Мизантрóп написав:непонятливым- с пенса комис за комунал до 2000 просит.по 1грн за услугу


"пенс" активируется первым целевым зачислением. Ждать и не хвилюватися.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2849
З нами з: 23.11.14
Подякував: 589 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 20:39

  Мизантрóп написав:непонятливым- с пенса комис за комунал до 2000 просит.по 1грн за услугу

Там є умова, що без комісії з пенсійної картки, якщо було зарахування пенсії впродовж останніх 30 днів. Якщо не було зарахування - то на загальних умовах.
Sanio
 
Повідомлень: 791
З нами з: 03.09.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 20:47

Re: Приватбанк

  klug написав:Коньячники на Конях поїхали до Бабітів, а там їм Бабай каже: "Коко". Тоді Коньячники зрозуміли, що справа Скунс і повернулися до Місто Лева, де вже господарює Шановний. Мораль: Фарс до Пишного не доводить.


і ще Пивень мав прокукаріКати :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4224
З нами з: 01.06.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 21:51

  greenozon написав:
  klug написав:Коньячники на Конях поїхали до Бабітів, а там їм Бабай каже: "Коко". Тоді Коньячники зрозуміли, що справа Скунс і повернулися до Місто Лева, де вже господарює Шановний. Мораль: Фарс до Пишного не доводить.


і ще Пивень мав прокукаріКати :)

Півня Руслан поніс Аллі - там Кіт голодний.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2955
З нами з: 18.08.14
Подякував: 168 раз.
Подякували: 391 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 22:18

  Goodman написав:
  Мизантрóп написав:непонятливым- с пенса комис за комунал до 2000 просит.по 1грн за услугу


"пенс" активируется первым целевым зачислением. Ждать и не хвилюватися.

январь и декабрь канало со свинных накоплений без "активаций"
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2317
З нами з: 03.12.14
Подякував: 266 раз.
Подякували: 305 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 22:32

  Мизантрóп написав:январь и декабрь канало со свинных накоплений без "активаций"

в связи с утратой доверия к вашим намерениям получать пенсию на карту Приватбанка

теперь комис за комунал до 2000 просит.по 1грн за услугу
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
Повідомлень: 4383
З нами з: 19.01.08
Подякував: 20 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 22:46

  greenozon написав:
  klug написав:Коньячники на Конях поїхали до Бабітів, а там їм Бабай каже: "Коко". Тоді Коньячники зрозуміли, що справа Скунс і повернулися до Місто Лева, де вже господарює Шановний. Мораль: Фарс до Пишного не доводить.


і ще Пивень мав прокукаріКати :)

Не меліть єрундою
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27646
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1405 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 22:53

пора забанити вже цих роботів двієшників
0 інфи лише якась півнота і решта дурня
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4224
З нами з: 01.06.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 22:57

  greenozon написав:пора забанити вже цих роботів двієшників
0 інфи лише якась півнота і решта дурня

а якже "Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам" ?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
Повідомлень: 4383
З нами з: 19.01.08
Подякував: 20 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7957795879597960
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, Pater, vitaliy1111, Квесторе_поверніться і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (12272)
10.02.2019 23:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.