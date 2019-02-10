"пенс" активируется первым целевым зачислением. Ждать и не хвилюватися.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 лют, 2019 20:23
Re: Приватбанк
"пенс" активируется первым целевым зачислением. Ждать и не хвилюватися.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Нед 10 лют, 2019 20:39
Додано: Нед 10 лют, 2019 20:47
Re: Приватбанк
і ще Пивень мав прокукаріКати
+50грн !
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Додано: Нед 10 лют, 2019 21:51
Півня Руслан поніс Аллі - там Кіт голодний.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 10 лют, 2019 22:18
январь и декабрь канало со свинных накоплений без "активаций"
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Нед 10 лют, 2019 22:32
в связи с утратой доверия к вашим намерениям получать пенсию на карту Приватбанка
теперь комис за комунал до 2000 просит.по 1грн за услугу
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Додано: Нед 10 лют, 2019 22:46
Не меліть єрундою
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 10 лют, 2019 22:53
пора забанити вже цих роботів двієшників
0 інфи лише якась півнота і решта дурня
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 10 лют, 2019 22:57
а якже "Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам" ?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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