Додано: Пон 11 лют, 2019 10:48

Як і багатьом обдуреним, мені в приватбанку, до пенсійної картки всунули(майже примусово) картку Універсальна, з 15 000 кредитного ліміту, пенсіонерці, з тисячею пенсії!!!

13 липня 2015 року я стала жертвою шахрайства, в двох словах: шахрай представився працівником банку, знав мої приватні дані, в плоть до № картки (думаю, діючий або бувший працівник приватбанку), сказав, що з картки хтось збирається зняти кошти і видурив у мене СМС з кодом (схема багатьом знайома, це просто, якщо є дані з банку про людину, жертві легко повірити що говориш з оператором банку). Далі, УВАГА ВСІМ ТЕПЕРІШНІМ ТА МАЙБУТНІМ КЛІЄНТАМ, поки не пізно ЗАДУМАЙТЕСЬ!!! — як тільки зрозуміла, що є вірогідність, що шахрай зможе скористатись кредитними коштами, зателефонувала в сервісний центр приватбанку, за номером 3700, повідомила оператора про шахрайство. Під час розмови, оператор, запевнив мене, що кредитні кошти в сумі 15000 гривень НЕ ЗНЯТО, знято тільки мої власні кошти, 190 грн. і кредитну картку він заблокував та запропонував звернутись на наступний день до найближчого відділення приватбанку для відновлення кредитної картки, але звернувшись на наступний день, до відділення приватбанку, я взнала, що кредитні кошти в сумі 15 000 грн. ЗНЯТО (чуть не вмерла, без жартів, хворію на гіпертонію) з моєї картки. (Пізніше, я взнала, що 190 грн. власних коштів, шахрай (який молодець, найчесніша людина!) зразу перерахував на погашення кредиту (ну, прямо Банкір, з великої букви Б…, щира душа), щоб виглядало, типу: от, клієнт взяв кредит, згідний, бо зразу погашає, частину…).

На мою скаргу, на № 3700 мені передзвонили, сказали, що служба безпеки банку щось там перевірила, так, їх працівник допустив помилку, проводять якесь розслідування і тишина… Потім почались дзвінки, СМС від банку, що я взяла кредит і не повертаю, погрози, грубість. Борг вже 240 000 грн…. Тобто, банк, знявши кошти з моєї ЗАБЛОКОВАНОЇ кредитної картки, вимагає їх повернення від мене. Через суд банк стягнути кошти, які сам і забрав, з мене стягнути не зміг, сам подав до суду позов, а представник банку перестав зявлятись на слухання, справу закрили. Тоді приватбанк, напівшахрайським методом, не повідомивши мене, через Київського «чорного» нотаріуса отримав виконавчий напис нотаріуса про стягнення(без суда і слєдствія) боргу по кредиту. Зараз справа знову у суді… Гроші з моєї і так невеликої пенсії стягує виконавча служба. Добитись від банку запису розмови про блокування картки… самі розумієте, типу: сам вкрав і сам на себе заяву в поліцію написав, трудно Так, мене обманули, так, я продиктувала пароль шахраю, але кредитні кошти зняти він не встиг, картку я заблокувала, так де гроші? В працівника з яким я розмовляла на гарячій лінії! Він або сам цей шахрай, або спільник, бо дав можливість зняти шахраю гроші з заблокованої кредитки. 15 000 раз подумайте, з ким маєте справу і чи зранку не прокинетесь без кровно зароблених…



Ось що найдобріший банк надумав після моїх відгуків в інтернеті(з електронної пошти): «Шановна Ярославо Йосипівно, банк готовий зменшити ваш борг!

Для цього необхідно оформити реструктуризацію на зручних для вас умовах.

Виберіть один із варіантів реструктуризації:

1 платіж — 40649.52 UAH,

3 міс. — 13549.9 UAH/мес,

6 міс. — 6953.44 UAH/мес,

12 міс. — 6961.08 UAH/мес,

24 міс. — 6160.34 UAH/мес,

36 міс. — 5382.75 UAH/мес



буде списано від 31709.19UAH (36 міс.) до 187720.7UAH (1 платіж)

Що необхідно?

Взяти паспорт, мобільний телефон, суму авансового платежу згідно з умовами та підійти до будь-якого відділення ПриватБанку.

Використайте шанс зменшити борг!»



Банк викрав кошти з моєї заблокованої картки і дає мені шанс заплатити ЗАМІСТЬ НЬОГО зі скидкою!!! Це верх наглості! Замість платити мені моральну шкоду, я маю скидку! Ура! Відкривайте рахунки, люди! Будете мати скидки на чужі борги!!!