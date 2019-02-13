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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7964796579667967
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 18:30

Re: Приватбанк

  Ой+ написав:Державні банки наразі державні, а наміри є щодо приватизації, а тоді невідомо як повернеться

так я ж не говорил про долгосрок, на 3-6 мес оптимально. далее если все ок по ситуации еще на 3-6 мес. и т.д.
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 18:35

  Andey написав:
  Ой+ написав:Державні банки наразі державні, а наміри є щодо приватизації, а тоді невідомо як повернеться

так я ж не говорил про долгосрок, на 3-6 мес оптимально. далее если все ок по ситуации еще на 3-6 мес. и т.д.

Мне сейчас нравятся свободные вклады,учитывая что продажа и покупка онлайн валюты,можно виртуально получать прибыль
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 21:59

Подскажите,покупка-продажа валюты он-лайн работает до 17-00 часов?
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 22:11

  Scotch написав:Подскажите,покупка-продажа валюты он-лайн работает до 17-00 часов?

Круглосуточно
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 01:34

  novichok написав:
  Scotch написав:Подскажите,покупка-продажа валюты он-лайн работает до 17-00 часов?

Круглосуточно

Какая там минимальная сумма для обмена?Пытался перекинуть остаток 1.5 бакса с долларовой кдв на гривневую,платёж забраковано.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 02:36

  Scotch написав:Какая там минимальная сумма для обмена?Пытался перекинуть остаток 1.5 бакса с долларовой кдв на гривневую,платёж забраковано.


походу там следующая ситуация (лимиты):
ИМХО
суммы меньше 2 грн/ 2бакс/ 2 евро даёт менять не больше 2-х раз в сутки.
(но если второй раз сделать сразу после первого - то бракуют - всё до конца суток - т.е. - будет 1 раз в сутки)
для больших сумм стоит ограничение - 5 раз в сутки
uaprofi
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  #<1 ... 7964796579667967
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